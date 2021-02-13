Президент РК призывает принять экстренные меры по созданию рабочих мест

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Президент РК Мун Чжэ Ин призвал правительство приложить все усилия для урегулирования кризиса занятости, который усугубляется на фоне пандемии COVID-19. Выступая на заседании кабинета министров, состоявшемся 16 февраля в режиме видеоконференции, Мун Чжэ Ин сказал, что к концу первого квартала правительство обязательно создаст 900 тыс. рабочих мест в сотрудничестве с местными властями и государственными учреждениями. Он напомнил, что в январе в стране стало почти на 1 млн рабочих мест меньше, а число безработных превысило 1,5 млн человек. В этой связи Мун Чжэ Ин распорядился, чтобы правительство, местные органы власти и госкорпорации объединили усилия в создании рабочих мест. Правительство будет оказывать всестороннюю поддержку частному сектору в сохранении рабочих мест, одновременно расширяя систему защиты занятости в сферах малого и среднего бизнеса и для мелких предпринимателей, - сказал Мун Чжэ Ин.