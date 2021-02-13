Объём внешнеторгового оборота КНДР резко сократился

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Объём внешнеторгового оборота КНДР по итогам 2020 года резко сократился ввиду закрытия границ в рамках борьбы с COVID-19. Об этом сообщила 16 февраля радиостанция «Голос Америки», ссылаясь на данные Международного торгового центра (ITC). В прошлом году объём торговли КНДР с 13-ю зарубежными странами за исключением Китая составил 13 млн 90 тыс. долларов. Это на 62,7% меньше, чем в 2019 году. В прошлом году объём северокорейского экспорта в 13 стран мира составил 8 млн 60 тыс. долларов, что на 300 тыс. долларов меньше, чем в предыдущем году. Объём импорта из тех же стран составил в прошлом году 5 млн 20 тыс. долларов. Это на 81% меньше, чем в позапрошлом году. В частности, в прошлом году КНДР импортировал товары из Бразилии на сумму 93 тыс. долларов, что на 99,5% меньше, чем год тому назад. Резкое сокращение импорта также зафиксировано из Южно-Африканской Республики и Швейцарии.