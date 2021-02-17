В РК максимальное с 10 января число новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 16 февраля в стране зарегистрирован 621 новый случай COVID-19. Это самое большое число заболевших за сутки с 10 января. Органы здравоохранения полагают, что это вызвано нарушениями карантинных правил в период празднования Нового года по лунному календарю. Вопреки предупреждениям медиков, многочисленные жители страны совершили поездки в другие регионы. На рост заболеваемости могло повлиять также смягчение правил социального дистанцирования с 15 февраля. Общее число заболевших с начала пандемии составило 84.946. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 4 человека, общее число умерших – 1.538. Выписаны из стационаров по окончании лечения и освобождены от режима карантина 809 человек. Общее число выздоровевших – 75.360. Проходят лечение 8.048 человек, в том числе, 169 в тяжёлом или критическом состоянии.