Северокореец пересёк границу в водолазном костюме

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Северокореец, задержанный 16 февраля возле военного контрольно-пропускного пункта внутри запретной зоны к северу от гражданской контрольной линии, пересёк границу по морю в водолазном костюме. Об этом сообщили 17 февраля в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК. Мужчина был обнаружен примерно в 4:20 утра на территории уезда Косон-гун провинции Канвондо с помощью камер видеонаблюдения. Поиски нарушителя продолжалась три часа, и в 7:20 утра он был взят под стражу. Как полагают, он сумел проползти под проволочными заграждениями, установленные вдоль берега моря, через дренажный канал. По словам представителя Объединённого комитета начальников штабов, камеры наблюдения фиксировали нарушителя несколько раз, но немедленных мер к его задержанию принято не было. Дренажный туннель не был оборудован защитой от проникновения. Проводится проверка, по результатам которой будут приняты дополнительные меры безопасности. По имеющимся данным, северокореец подтвердил, что он бежал на Юг преднамеренно.