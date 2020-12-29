Главы МИД РК и Китая договорились активизировать обмены на высоком уровне

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В ходе состоявшегося вечером 16 февраля телефонного разговора министры иностранных дел РК и Китая Чон Ый Ён и Ван И договорились активизировать обмены на высоком уровне с целью дальнейшего углубления двусторонних отношений. Об этом сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, отметив, что это был первый телефонный разговор между двумя министрами с тех пор, как Чон Ый Ён возглавил МИД РК на прошлой неделе. В ходе переговоров Ван И подтвердил желание председателя КНР Си Цзиньпина посетить Сеул, когда ситуация с пандемией COVID-19 улучшится. Стороны договорились продолжить консультации для подготовки визита. Ван И пригласил своего южнокорейского коллегу посетить Китай. Стороны обсудили также региональные вопросы, в том числе, связанные с Корейским полуостровом. Они договорились укреплять сотрудничество в достижении денуклеаризации и прочного мира в регионе. Кроме того, они обменялись мнениями о развитии партнёрства в области здравоохранения.