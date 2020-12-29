Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Политика

Главы МИД РК и Китая договорились активизировать обмены на высоком уровне

Write: 2021-02-17 10:26:32Update: 2021-02-17 10:29:19

Главы МИД РК и Китая договорились активизировать обмены на высоком уровне

Photo : YONHAP News

В ходе состоявшегося вечером 16 февраля телефонного разговора министры иностранных дел РК и Китая Чон Ый Ён и Ван И договорились активизировать обмены на высоком уровне с целью дальнейшего углубления двусторонних отношений. Об этом сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, отметив, что это был первый телефонный разговор между двумя министрами с тех пор, как Чон Ый Ён возглавил МИД РК на прошлой неделе. В ходе переговоров Ван И подтвердил желание председателя КНР Си Цзиньпина посетить Сеул, когда ситуация с пандемией COVID-19 улучшится. Стороны договорились продолжить консультации для подготовки визита. Ван И пригласил своего южнокорейского коллегу посетить Китай. Стороны обсудили также региональные вопросы, в том числе, связанные с Корейским полуостровом. Они договорились укреплять сотрудничество в достижении денуклеаризации и прочного мира в регионе. Кроме того, они обменялись мнениями о развитии партнёрства в области здравоохранения. 
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >