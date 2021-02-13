Сеул и Вашингтон проконсультируются по вопросам северокорейской политики

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США проконсультируются с РК при разработке нового подхода к КНДР. Об этом сообщил посол РК в США Ли Су Хёк в интервью агентству Ёнхап. Администрация президента Джо Байдена согласна с тем, что северокорейская ядерная проблема требует неотложного решения. Поэтому она стремится выработать всеобъемлющую политику в отношении Северной Кореи, - сказал Ли Су Хёк. Посол отметил, что вопросы прав человека будут включены в комплексную стратегию администрации Джо Байдена в отношении Северной Кореи, и новая администрация США как можно скорее завершит рассмотрение северокорейской политики. Ли Су Хёк сказал, что он уже встречался с координатором политики в Индо-Тихоокеанском регионе в Совете национальной безопасности США Куртом Кэмпбеллом и исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Соном Кимом.