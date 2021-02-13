Посол Японии в РК подчеркнул важность сотрудничества РК, США и Японии

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Новый посол Японии в РК Коичи Аибоси считает сотрудничество между Сеулом, Токио и Вашингтоном исключительно важным для региональной стабильности. «РК и Япония являются важными соседями, связанными сферами политики, экономики, общества и культуры», - сказал Коичи Аибоси в своём первом выступлении с момента прибытия в Сеул на прошлой неделе, размещённом на веб-сайте посольства. «Для того, чтобы регион оставался стабильным, необходимо сотрудничество между РК и Японией, а также между РК, Японией и США», - сказал Коичи Аибоси. Он также отметил, что хорошо осведомлён о непростой ситуации в южнокорейско-японских отношениях, поэтому он чувствует «тяжёлую ответственность» в качестве посла Японии в РК. Выразив надежду на улучшение ситуации с COVID-19, Коичи Аибоси пообещал выполнять свои обязанности по созданию среды, которая позволила бы активизировать гуманитарные обмены в различных областях.