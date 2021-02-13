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Политика

Бывшая сексуальная рабыня просит передать проблему сексуального рабства в Международный суд

Write: 2021-02-17 13:59:08Update: 2021-02-17 18:53:46

Photo : YONHAP News

Бывшая жертва сексуального рабства в японской армии во время Второй мировой войны Ли Ён Су потребовала правительство РК передать  вопрос о сексуальном рабстве со стороны Японии в Международный суд. Выступая 16 февраля на пресс-конференции, она осудила действия Токио, который отрицает преступления прошлого, а также необоснованные заявления профессора Гарвардского университета Джона Марка Рэмсиера. 93-летняя Ли Ён Су, одна из 15 доживших до наших дней  южнокорейских жертв сексуального рабства, отметила, что Япония не выполняет решение Сеульского суда о компенсациях потерпевшим. Международный суд в Гааге имеет полномочия в рамках ООН для разрешения споров между странами. Ли Ён Су выразила надежду на то, что народы РК и Японии окончательно решат все проблемы в международном суде и будут жить в мире друг с другом. 8 января Центральный окружной суд Сеула обязал Японию выплатить финансовую компенсацию в размере 100 млн вон (91.300 долларов) каждой из 12 жертв сексуального рабства периода Второй мировой войны, которые подали иск в августе 2013 года. Япония отрицает  данное решение, считая его нарушением международного права. 
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