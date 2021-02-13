Вице-председатель Samsung Electronics предупреждён о пятилетнем ограничении занятости после заключения

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15 февраля министерство юстиции РК предупредило вице-председателя Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна о том, что после окончания его тюремного срока вступит в силу пятилетнее ограничение занятости. 18 января Ли Чжэ Ён был приговорён к 2,5 годам тюремного заключения за причастность к делу о коррупции с участием бывшего президента РК Пак Кын Хе и её подруги Чхве Сун Силь. С учётом времени, ранее проведённого под стражей, Ли Чжэ Ён должен быть освобождён в июле 2022 года, если не будет помилован. 25 января он заявил, что не будет обжаловать приговор. Закон РК об определённых видах экономических преступлений предусматривает пятилетний запрет после отбытия наказания на работу в той же компании обвинённого в преступлении, которое связано с незаконным присвоением имущества. Таким образом, Ли Чжэ Ён сможет вернуться на прежнюю работу во второй половине 2027 года. Однако у него есть возможность подать прошение в министерство юстиции на получение отдельного разрешения на работу. В этом случае существует вероятность того, что ограничение будет снято по решению комитета по делам специальных экономических преступлений, которое должно быть утверждено министром юстиции.