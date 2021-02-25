Замминистра иностранных дел РК встретился с новым послом Японии

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26 февраля первый заместитель министра иностранных дел РК Чхве Чжон Гон встретился с новым послом Японии Коити Аибоси, прибывшим в Сеул в начале февраля. 26 февраля для него – первый рабочий день после обязательной двухнедельной самоизоляции. Он посетил министерство для передачи копии своих верительных грамот, что является обычной дипломатической процедурой перед передачей оригинала документа президенту страны. Посол отказался от общения с журналистами. О содержании беседы Чхве Чжон Гона и Коити Аибоси не сообщается. В заявлении посла, которое он сделал по прибытии в Сеул, говорится, что две страны «являются важными соседями, связанными сферами политики, экономики, общества и культуры». Он отметил, что хорошо осведомлён о непростой ситуации в южнокорейско-японских отношениях, поэтому чувствует «тяжёлую ответственность» в качестве посла Японии в РК.