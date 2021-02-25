Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Политика

Замминистра иностранных дел РК встретился с новым послом Японии

Write: 2021-02-26 11:45:46Update: 2021-02-26 11:46:34

Замминистра иностранных дел РК встретился с новым послом Японии

Photo : YONHAP News

26 февраля первый заместитель министра иностранных дел РК Чхве Чжон Гон встретился с новым послом Японии Коити Аибоси, прибывшим в Сеул в начале февраля. 26 февраля для него – первый рабочий день после обязательной двухнедельной самоизоляции. Он посетил министерство для передачи копии своих верительных грамот, что является обычной дипломатической процедурой перед передачей оригинала документа президенту страны. Посол отказался от общения с журналистами. О содержании беседы Чхве Чжон Гона и Коити Аибоси не сообщается. В заявлении посла, которое он сделал по прибытии в Сеул, говорится, что две страны «являются важными соседями, связанными сферами политики, экономики, общества и культуры». Он отметил, что хорошо осведомлён о непростой ситуации в южнокорейско-японских отношениях, поэтому чувствует «тяжёлую ответственность» в качестве посла Японии в РК.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >