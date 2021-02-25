Юг сохраняет готовность к сотрудничеству с Севером в сфере туризма

Photo : YONHAP News

Министерство по делам воссоединения будет активно продвигать индивидуальные туристические поездки в горы Кымгансан на Севере, как только позволит эпидемическая ситуация. Об этом заявил глава ведомства Ли Ин Ён, выступая 25 февраля на семинаре, организованном Ассоциацией по поддержке межкорейских обменов. Министр отметил, что Кымгансанский туристический комплекс был закрыт для южнокорейцев 10 лет назад, но и сейчас многие хотели бы посетить это место. По его словам, возобновление межкорейского сотрудничества в области туризма внесёт вклад в восстановление единства корейского народа, естественным образом активизируя взаимные обмены. Кроме того, это даст возможность членам разделённых семей побывать на родине. Министр отметил перспективы создания специальной туристической зоны, включающей комплекс Вонсан-Кальма на Севере и горы Сораксан на Юге. По его мнению, это может стать основой для реализации в будущем проекта совместной международной туристической зоны.