Подтверждена безопасность вакцины Pfizer для людей старше 16 лет

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Вакцина от COVID-19, разработанная американской фармацевтической компанией Pfizer, безопасна для людей старше 16 лет. Таковы результаты второй независимой экспертизы, объявленные 26 февраля. Для окончательного одобрения препарата Корейским управлением безопасности продуктов питания и лекарственных средств должны быть проведены три экспертизы. Эксперты подтвердили, что эффективность вакцины Pfizer превышает 95%, и она может быть привита пожилым людям в возрасте старше 65 лет. Несмотря на заключение комиссии, неясно, будут ли прививаться жители страны с 16 лет, поскольку органы здравоохранения РК не рекомендуют вакцинацию до 18 лет. Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США заявило, что разрешит транспортировку и хранение вакцин Pfizer до двух недель в условиях обычной морозильной камеры, а не при сверхнизкой температуре. Южнокорейские санитарные органы примут решение по этому поводу после получения дополнительных данных.