РК и США договорились о разделении расходов на оборону

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В ходе личной встречи, проходившей в Вашингтоне с 5 по 7 марта, представители РК и США достигли принципиальной договорённости по содержанию 11-го Соглашения о специальных мерах. Оно определяет доли расходов сторон на содержание американских войск на Корейском полуострове. Об этом сообщили 8 марта в министерстве иностранных дел РК, добавив, что документ будет парафирован после завершения внутренних процедур, предусмотренных в обеих странах. Других подробностей не приводится. Позднее представитель госдепартамента США подтвердил, что соглашение, предусматривающее «значительное увеличение взносов» со стороны РК, подтверждает, что двусторонний альянс является стержнем мира, безопасности и процветания в Северо-Восточной Азии и Индо-Тихоокеанском регионе. Срок действия предыдущего Соглашения о специальных мерах истёк в конце 2019 года. В марте прошлого года стороны предварительно договорились об увеличении южнокорейского вноса на 13%. Договорённость была отклонена тогдашним президентом США Дональдом Трампом, который потребовал от Сеула выплачивать 5 млрд долларов в год, что означало бы более чем пятикратное увеличение южнокорейской доли расходов.