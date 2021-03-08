7 марта в РК 346 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 7 марта в стране зарегистрированы 346 новых случаев COVID-19. Небольшое снижение заболеваемости отмечено после того, как более четырёхсот новых случаев инфекции фиксировалось два дня подряд. Это может быть связано с сокращением количества тестов в выходные дни. Общее число заболевших с начала пандемии составило 92.817. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 8 человек, общее число умерших – 1.642. Коэффициент смертности составляет 1,77%. По состоянию на утро 8 марта, от COVID-19 вакцинированы в общей сложности 316.865 человек, в том числе, вакциной AstraZeneca – 311.583, вакциной Pfizer – 5.282 человека. Зарегистрированы в общей сложности 3.915 случаев лёгких осложнений, которые являются реакцией организма на вакцину. 11 вакцинированных умерли, однако причинно-следственная связь с действием вакцин не доказана. Выписаны из стационаров по окончании лечения и освобождены от режима карантина 254 человека. Общее число выздоровевших – 83.474. Проходят лечение 7.701 человек, в том числе, 128 человек в тяжёлом или критическом состоянии.