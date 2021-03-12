Прежний режим социального дистанцирования продлён по 28 марта

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Второй уровень социального дистанцирования, действующий на территории столичного региона, который включает города Сеул и Инчхон, а также провинцию Кёнгидо, и уровень 1,5 в остальных регионах продлены на две недели, по 28 марта. Как было ранее объявлено Центральным штабом по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами, данное решение принято в связи с тем, что очаги вируса COVID-19 время от времени появляются в разных регионах страны. Кроме того, число новых случаев инфекции не снижается. Предприятия общественного питания, крупные магазины, тренажёрные залы и общественные бани могут работать только до 22:00. При этом частично ослаблен запрет на собрания с участием более чем четырёх человек. Во встречах ближайших родственников, а также встречах родственников жениха и невесты перед заключением брака могут участвовать до восьми человек. Если во встрече участвуют дети до шести лет, то возможно присутствие четырёх детей и четырёх взрослых.