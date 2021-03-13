РК может занять 10-е место в мировом рейтинге ВВП 2020 года

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По оценке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) РК в прошлом году составил 1 трлн 620 млрд долларов. По данному показателю страна может занять по итогам 2020 года десятое место в мире. Это на две ступени выше, чем в предыдущем году. ВВП – основной показатель эффективности экономики, который относится к общей стоимости товаров и услуг, произведённых за определённый период. Южнокорейский ВВП увеличился в прошлом году благодаря тому, что ситуация в отечественной экономике оказалась лучше, чем в других странах. ВВП РК сократился на 1%, уступив лишь двум странам из двадцатки крупнейших экономик мира - Китаю и Турции. Эксперты ОЭСР объяснили благоприятные экономические показатели РК эффективными мерами правительства по борьбе с пандемией коронавируса и по минимизации её воздействия на экономику.