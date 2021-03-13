Жители РК поддерживают демократическое движение в Мьянме

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В Мьянме продолжаются демократические протесты, в результате подавления которых 14 марта погибли не менее 14 человек. Одновременно в РК ширится движение в поддержку участников борьбы за демократию. Четверо монахов из буддийского ордена Чогечжон, студенты из Мьянмы, которые учатся в южнокорейских университетах, демократические активисты провели шестикилометровый марш от посольства Мьянмы в Сеуле до представительства Верховного комиссара ООН по правам человека. Около 700 южнокорейцев приняли участие в сборе средств в поддержку противников военной хунты в Мьянме. Собрано более 70 млн вон (около 62 тыс. долларов). Южнокорейские власти разрешили гражданам Мьянмы, проживающим в РК, продлить пребывание в стране. Эта мера затронет около 25 тыс. человек. Правительство РК запретило экспорт в Мьянму материалов, которые могут использоваться для подавления протестов, а также приостановило обмен информацией с вооружёнными силами и полицией Мьянмы.