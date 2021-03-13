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Экономика

РК сосредоточится на стабилизации рынков на фоне роста доходности облигаций США

Write: 2021-03-15 11:40:10Update: 2021-03-15 11:56:20

РК сосредоточится на стабилизации рынков на фоне роста доходности облигаций США

Photo : YONHAP News

Правительство РК усилит контроль над глобальными инфляционными рисками и тенденциями доходности облигаций США. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов Хон Нам Ги, выступая  15 марта на совещании министров экономического блока. По данным министерства планирования и финансов, существует ограниченная возможность резкого оттока  из страны иностранного капитала из-за продолжающегося повышения доходности казначейских облигаций США. Она выросла до 1,6% на фоне надежд на восстановление экономики и опасений по поводу инфляционных рисков. Доходность 10-летних государственных облигаций РК также продолжала преодолевать годовые максимумы, увеличившись до 2%.  10 марта отечественная валюта достигла пятимесячного минимума в 1.140,3 воны за доллар, когда иностранные инвесторы начали избавляться от её запасов. Эксперты не исключают возможности краткосрочного оттока иностранной валюты, но в долгосрочной перспективе ожидается возобновление инвестиций в корейские активы. Тем более, что в первом полугодии правительство планирует разработать дорожную карту по привлечению прямых иностранных инвестиций в новые отрасли, включая искусственный интеллект и большие данные. 
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