Японский эксперт опровергает утверждения Рэмсиера

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Ведущий японский эксперт по проблеме сексуального рабства Ёсиаки Ёсими, почётный профессор университета Чуо, опроверг утверждения профессора японского права Джона Марка Рэмсиера из Гарвардского университета о том, что сексуальное рабство в японской армии в период Второй мировой войны было фактически добровольной проституцией. Выступая на онлайн-семинаре, организованном японской общественной группой «Борьба за справедливость», он отметил, что статью Рэмсиера нельзя назвать научной работой. Он основывает свои утверждения на документе 1938 года о вербовке женщин в военные бордели. Между тем, этот документ касался исключительно японских гражданок, а не женщин, которые проживали на оккупированных территориях. Рэмсиер не упомянул в своей статье, что система сексуального рабства была сформирована японскими военными с согласия правительства, а министерство внутренних дел Японии до сих пор не квалифицирует перемещение людей в зарубежные страны как вид торговли людьми,- подчеркнул Ёсиаки Ёсими.