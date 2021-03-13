Вашингтон призывает Сеул и Токио улучшить отношения

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Накануне визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Токио и Сеул госдепартамент призвал РК и Японию предпринять шаги к улучшению двусторонних отношений. Выступая на брифинге, представитель госдепартамента Нед Прайс призвал две страны действовать в рамках соглашения, заключённого в 2015 году. Оно содержит договорённости по урегулированию проблемы сексуального рабства в японской армии в период Второй мировой войны. Нед Прайс высоко оценил усилия Сеула и Токио по установлению конструктивных отношений, включая упомянутое соглашение. Он также напомнил, что Энтони Блинкен, который был заместителем госсекретаря с 2015 по 2017 год, сыграл важную посредническую роль в заключении соглашения между Сеулом и Токио. Ранее Сон Ким, исполняющий обязанности помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана, заявил, что правительство США готово помочь созданию возможностей для сотрудничества между своими азиатскими союзниками.