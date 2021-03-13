РК увеличивает экспорт автомобилей

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По данным министерства промышленности, торговли и энергетики РК, опубликованным 15 марта, в феврале отечественная автомобильная промышленность экспортировала 161.886 единиц своей продукции. Это на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В стоимостном выражении экспорт автомобилей вырос на 47% и составил в прошлом месяце 3,5 млрд долларов. Лидер отрасли Hyundai Motor продемонстрировал рост продаж за рубежом на 40,4% в количественном выражении на фоне высоких продаж внедорожников Kona и Palisade. Экспорт автомобилей Kia Motors вырос на 64,3% благодаря устойчивым поставкам электромобилей Niro. С другой стороны, зарубежные поставки компании GM Korea упали на 16,5%. Компания SsangYong Motor, у которой возникли финансовые проблемы, столкнулась с падением экспорта на 94,3%, поскольку её субподрядчики отказались поставлять комплектующие. Экспорт Renault Samsung Motors вырос на 1,8% благодаря высоким продажам внедорожника XM3 на европейском рынке. Экспорт автомобилей в Северную Америку увеличился на 33,8%, в Евросоюз - почти вдвое, в страны Восточной Европы - на 49,2%, в страны Азии - на 54,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Комбинированное производство автомобилей в РК в прошлом месяце составило 260.958 единиц, что на 37,9% больше в годовом исчислении. Продажи на внутреннем рынке составили 123.317 единиц, что также на 24,2% больше, чем в феврале прошлого года.