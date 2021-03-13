Вакцинация людей старше 75 лет начнётся в апреле

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Вакцинация жителей страны старше 75 лет и других наиболее уязвимых к вирусу групп начнётся в апреле. Предполагается, что в течение первого полугодия прививки против вируса COVID-19 сделают в общей сложности 12 млн человек. Как сообщили 15 марта в Корейском управлении по контролю и профилактике заболеваний, в первую неделю апреля будут вакцинированы 3 млн 640 тыс. человек. Пожилые люди в возрасте от 65 до 74 лет начнут прививаться в июне. Их насчитывается 4 млн 940 тыс. человек. До конца марта будут провакцинированы 376 тыс. медицинских работников, а также пациентов домов престарелых и реабилитационных центров. Сотрудники сферы образования, в том числе, 51 тыс. учителей, которые работают с детьми с ограниченными возможностями, а также 13 тыс. медицинских работников детских садов, начнут вакцинироваться в апреле. В июне настанет очередь 491 тыс. воспитателей детских садов, а также учащихся первого и второго классов начальных школ. Правительство поставило цель к сентябрю привить 70% населения, а к ноябрю ожидается создание коллективного иммунитета.