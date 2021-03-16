В РК третий день более 400 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 18 марта в стране зарегистрированы 463 новых случая COVID-19. Показатель третий день подряд превышает четыреста из-за появления новых очагов инфекции, главным образом, в столичном регионе, в связи с ростом числа коллективных мероприятий в условиях тёплой погоды. Общее число заболевших с начала пандемии составило 97.757. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 2 человека, общее число умерших – 1.690. Вакцинация от COVID-19 продолжается, и по состоянию на утро 19 марта привиты в общей сложности 659.475 человек. Зарегистрированы 9.607 случаев осложнений, включая 9.492 лёгких. 16 вакцинированных умерли, в том числе, один – в результате образования тромба после введения вакцины AstraZeneca. Органы здравоохранения планируют продолжить использование вакцины AstraZeneca, поскольку Европейское агентство по лекарственным средствам объявило, что нет никаких доказательств, указывающих на связь между вакцинами и образованием тромбов у ряда вакцинированных. Между тем, ряд стран приостановили использование данной вакцины. Выписаны из стационаров по окончании лечения и освобождены от режима карантина 345 человек. Общее число выздоровевших – 89.523.