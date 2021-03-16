КНДР разорвала дипотношения с Малайзией

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КНДР сообщила о полном разрыве дипломатических отношений с Малайзией, обвинив Куала-Лумпур в незаконной выдаче американским властям северокорейского гражданина. Как отмечается в заявлении МИД КНДР, опубликованном 19 марта агентством ЦТАК, «власти Малайзии совершили непростительное преступление, насильственно отправив невиновного гражданина КНДР в США». Северная Корея заявила, что бизнесмен занимается «законной внешнеторговой деятельностью», и предупредила, что власти Малайзии будут нести полную ответственность за любые последствия, которые возникнут в отношениях между двумя странами. «Этот поразительный для мира инцидент является явным продуктом заговора против КНДР, созданного в результате отвратительной враждебной политики США, направленной на изоляцию и удушение нашей страны, а также проамериканского подчинения со стороны властей Малайзии, - говорится в сообщении. В нём подчёркивается, что, «в связи с серьёзной ситуацией, которая сложилась, министерство иностранных дел КНДР заявляет о полном разрыве дипломатических отношений с Малайзией». Виновник скандала - 56-летний северокорейский бизнесмен по имени Мун Чхоль Мён. Он покупал дорогой алкоголь и часы и через подставные компании отправлял их в Северную Корею. Данные товары подпадают под категорию предметов роскоши, запрещённых для поставок в Северную Корею.