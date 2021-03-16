Президент РК обещает продолжить усилия к восстановлению связей с Японией

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Южнокорейская сторона продолжит усилия по восстановлению отношений с Японией. Как сообщил представитель администрации президента РК Кан Мин Сок, глава государства заявил об этом в ходе состоявшейся 18 марта встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином. Он подчеркнул, что добрососедские отношения между Сеулом и Токио имеют решающее значение для мира, стабильности и процветания Корейского полуострова и Северо-Восточной Азии, являются прочной основой для трёхстороннего сотрудничества с участием США. Американские представители высоко оценили решимость Сеула улучшить отношения с Токио и выразили надежду на прогресс. Коснувшись выработки северокорейской политики Вашингтона, южнокорейский лидер подчеркнул необходимость сотрудничества в разработке согласованной и всеобъемлющей стратегии в отношении Пхеньяна. Он сказал, что Сеул внесёт свой вклад в реализацию мирного процесса на Корейском полуострове, включая полную денуклеаризацию Севера.