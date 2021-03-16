Из-за пандемии COVID-19 в РК снижается потребительский спрос

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Южнокорейская экономика возвращается на путь восстановления благодаря устойчивому экспорту и инвестициям, но потребительский спрос остаётся вялым из-за карантинных ограничений. Об этом говорится в «Зелёной книге» - ежемесячном отчёте министерства промышленности, торговли и энергетики РК, опубликованном 19 марта. В документе подчёркивается, что экспорт вырос в феврале на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря стабильным поставкам полупроводников и автомобилей. Тем не менее, ситуация на рынке труда остаётся сложной, хотя в феврале потери рабочих мест сократились по сравнению с предыдущим месяцем. Частное потребление остаётся на низком уровне, поскольку жители страны воздерживаются от посещения магазинов из-за роста числа случаев коронавируса и жёстких антивирусных мер. Начало вакцинации против COVID-19 вселило надежды на восстановление мировой экономики, но волатильность на мировых финансовых рынках усилилась из-за опасений по поводу растущих инфляционных рисков,- отмечается в «Зелёной книге».