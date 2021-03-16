В 2020 году Samsung на пятом месте в мире на рынке компьютерных мониторов

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По итогам 2020 года южнокорейская компания Samsung Electronics заняла пятое место на мировом рынке мониторов для персональных компьютеров. Как сообщила 19 марта Международная корпорация данных (IDC), компания поставила на мировой рынок 11 млн 700 тыс. мониторов, что на 30,6% больше, чем в предыдущем году. Её доля на рынке увеличилась с 7,1% до 8,6%. Это самый большой годовой рост среди пяти ведущих брендов мониторов. На первом месте Dell Technologies, хотя её доля на рынке упала с 21% до 19,3%, а поставки сократились на 0,1% до 26 млн 400 тыс. Китайская компания TPV Technology заняла второе место с долей рынка 14,1%. Она поставила 19 млн 200 тыс. мониторов, увеличив поставки на 9,3%. HP заняла третье место с долей рынка 13,5%, а Lenovo Group - четвёртое (10,5%). По данным IDC, в прошлом году США стали крупнейшим в мире рынком мониторов, обогнав Китай.