Госдепартамент США: Ядерное оружие КНДР – угроза безопасности

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Ядерное и другое оружие массового уничтожения Северной Кореи, упомянутые в многочисленных резолюциях Совета Безопасности ООН, «незаконны и представляют собой угрозу миру и безопасности». Об этом заявила 18 марта на брифинге представитель госдепартамента США Джалина Портер, отвечая на вопрос о возможных разногласиях между Сеулом и Вашингтоном по северокорейской ядерной проблеме. В совместном заявлении, опубликованном после переговоров глав внешнеполитических и оборонных ведомств РК и США в формате «два плюс два», использовалось выражение «ядерная и ракетная проблемы Северной Кореи», но не было выражения «денуклеаризация Корейского полуострова». Джалина Портер сказала, что администрация Байдена несколько раз пыталась связаться с Северной Кореей, чтобы возобновить диалог и ослабить напряжённость, но безуспешно. При этом она отказалась комментировать заявление замминистра иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи о том, что переговоры с США невозможны до тех пор, пока Вашингтон не откажется от «враждебной политики».