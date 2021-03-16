Законность директивы о тестировании иностранцев на COVID-19 будет проверена

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Комиссия по правам человека РК тщательно изучит законность директивы властей Сеула и провинции Кёнгидо о принудительном тестировании на COVID-19 всех иностранцев, работающих в столичном регионе. 19 марта представитель комиссии заявил, что действия местных властей выглядят дискриминационными, и они могут пошатнуть фундамент социального единства, солидарности и доверия. Обязательному тестированию подлежат лишь те, кто контактировал с заражённым вирусом COVID-19 или посещал эпидемически опасные районы,- заявил представитель комиссии. Заявление прозвучало после того, как посол Великобритании в РК Саймон Смит назвал директиву местных властей «несправедливой и малоэффективной». Власти Сеула отказались отменять директиву, заявив, что приоритетом для них являются здоровье людей и общественная безопасность. Однако администрация провинции Кёнгидо отменила требование к работодателям нанимать иностранцев на работу только в том случае, если они предъявят отрицательный результат теста на COVID-19.