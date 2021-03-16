Спикеры парламентов РК и США провели переговоры

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Спикер Национального собрания РК Пак Пён Сок обсудил со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси вопросы, касающиеся функционирования альянса двух стран и решения северокорейских проблем. Переговоры проходили 19 марта в формате видеоконференции и длились 45 минут, сообщили в пресс-службе Национального собрания. Стороны подчеркнули важность продолжения скоординированной политики Сеула и Вашингтона в отношении Северной Кореи. Пак Пён Сок отметил, что диалог - единственный эффективный способ контактов с Северной Кореей. В свою очередь, Нэнси Пелоси подчеркнула, что позиция Сеула послужит важным «руководством» при обсуждении и разработке будущей северокорейской политики США. Она напомнила, что у Сеула и Вашингтона есть общие интересы и общие ценности, а Пак Пён Сок назвал двусторонний альянс основой укрепления региональной безопасности.