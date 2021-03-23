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Экономика

Рост экономики РК в этом году превысит 3%

Write: 2021-03-24 14:44:56Update: 2021-03-24 17:14:01

Рост экономики РК в этом году превысит 3%

Photo : YONHAP News

Рост экономики РК в этом году окажется выше озвученного ранее прогноза Банка Кореи на уровне 3%. Об этом 24 марта заявил глава Банка Кореи Ли Чжу Ёль, отметив, что в США утверждён дополнительный план масштабного финансового стимулирования экономики, а вакцинация идет быстрее, чем ожидалось. Он также указал на прогнозы о том, что в РК темпы роста экспорта и инвестиций в производственные мощности будут быстрее, чем ожидалось. По словам главы Банка Кореи, на процесс восстановления экономики больше всего повлияет вакцинация и распространение COVID-19. Среди других немаловажных факторов он назвал ситуацию на мировом рынке полупроводников и торговый конфликт между США и Китаем. В прошлом месяце Банк Кореи представил прогноз о том, что рост экономики РК в этом году составит 3%. Также Ли Чжу Ёль озвучил предположение о том, что распространение формата работы на дому продолжится, а цифровая бесконтактная структура потребления будет распространяться быстрыми темпами. 
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