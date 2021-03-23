Лидер КНДР направил устные послания лидерам Кубы, Вьетнама и Лаоса

Photo : YONHAP News

Лидер КНДР Ким Чон Ын направил устные послания главам Кубы, Вьетнама и Лаоса, призвав к укреплению отношений, ознакомив их с результатами VIII съезда Трудовой партии Кореи, проходившего в январе. Об этом 24 марта сообщило агентство ЦТАК. «Лидер КНДР Ким Чон Ын в своих посланиях разъяснил позицию Северной Кореи по укреплению обороноспособности, а также по вопросу отношений Пхеньяна с Сеулом и Вашингтоном», - сообщили в ЦТАК. Отмечается, что Ким Чон Ын в послании в адрес Рауля Кастро подчеркнул стремление ТПК к «укреплению стратегического и товарищеского единства с Кубой и к смелой совместной борьбе против империализма». В послании президенту Вьетнама Нгуен Фу Чонгу лидер КНДР выразил намерение «укреплять и развивать традиционные дружественные отношения с Вьетнамом, продолжая борьбу за победу дела социализма». В послании премьеру-министру Лаоса Тонглуну Сисулиту Ким Чон Ын также подтвердил стремление к «всестороннему развитию товарищеских и братских отношений с Лаосом на пути к победе социализма».