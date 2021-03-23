В РК утверждён четвёртый дополнительный бюджет

Photo : YONHAP News

25 марта Национальное собрание РК утвердило законопроект о четвёртом дополнительном бюджете, направленном на оказание помощи пострадавшим от COVID-19. За проект проголосовали 242 депутата, 6 –против, 11 - воздержались. Сумма дополнительного бюджета - 15 трлн вон (13 млрд 200 млн долларов). Изначальный проект, представленный правительством, был сначала сокращён на 1 трлн 440 млрд вон, а затем увеличен за счёт ряда статей на 1 трлн 390 млрд вон. В частности, был увеличен размер помощи владельцам малого бизнеса, пострадавшим в результате карантинных мер. Размер помощи для каждого получателя будет зависеть от степени понесённого ущерба. При этом статья расходов на проекты по созданию рабочих мест в государственном секторе была частично сокращена. Две трети дополнительного бюджета будет профинансировано за счёт выпуска государственных облигаций, остальные средства планируется выделить из госбюджета этого года.