Вашингтон не будет ставить союзников перед выбором между США и Китаем

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Вашингтон не намерен ставить союзников в ситуацию выбора между США и Китаем. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая 24 марта в штаб-квартире НАТО. Отметив наличие различных угроз со стороны Пекина, он добавил, что есть области, в которых каждая из стран может вести сотрудничество с ним. Блинкен особо выделил такие сферы как изменение климата и другие вызовы, требующие международного сотрудничества. При этом он в очередной раз указал, что Китай подрывает международные нормы и демократические ценности, разделяемые США и их союзниками. Высказанная Блинкеном позиция отличается от подхода предыдущей администрации США, в рамках которого бывший президент Дональд Трамп открыто оказывал давление на европейских союзников, призывая их присоединиться к жёсткой линии в отношении Китая. В своём выступлении госсекретарь также особо остановился на положении устава НАТО о коллективной обороне, а также подчеркнул ответственность США перед союзниками.