Главы МИД РК и России обсуждают двусторонние отношения и ситуацию в регионе

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Министры иностранных дел РК и России Чон Ый Ён и Сергей Лавров проводят 25 марта в Сеуле переговоры, на которых обсуждаются двусторонние связи, ситуация на Корейском полуострове и другие вопросы. «Отношения между РК и Россией - партнёрами по пути к миру и процветанию на Корейском полуострове и в Евразии - неуклонно развиваются в различных направлениях», - отметил Чон Ый Ён в начале переговоров. «Условия для обменов и сотрудничества в разгар пандемии COVID-19 непростые, но в такой момент мы должны особенно тесно сотрудничать, чтобы активизировать общение и обмены между людьми», - добавил он. Сергей Лавров сказал в ответ, что продолжающийся рост обменов между странами свидетельствует о крепости двустороннего партнёрства. Кроме того, РК имеет для России решающее значение в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По окончании переговоров министры выступят с заявлениями для прессы, в которых будут подведены их итоги,-сообщили в южнокорейском МИД.