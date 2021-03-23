В РК не сокращается число новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 24 марта в стране зарегистрированы 430 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии составило 100.276. 26 марта органы здравоохранения должны принять решение о том, продлевать ли действующие карантинные меры, которые истекают 28 марта. Учитывая то, что число новых случаев инфекции не сокращается, скорее всего, они будут продлены. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 2 человека, общее число умерших – 1.709. Коэффициент смертности составил 1,7%. Вакцинация от COVID-19 продолжается, и по состоянию на утро 25 марта привиты в общей сложности 733.124 человека. Это около 1,4% населения страны. Зарегистрированы 10.010 случаев осложнений в виде головной боли, лихорадки и тошноты. 16 вакцинированных умерли, их число не увеличивается с прошлой недели. Выписаны из стационаров по окончании лечения и освобождены от режима карантина 508 человек. Общее число выздоровевших – 92.068.