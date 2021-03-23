В РК решается проблема ДТП

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Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях в РК в последние годы снизилось, однако доля пешеходов среди погибших примерно вдвое превышает средний показатель по ОЭСР. Об этом свидетельствуют данные статистического отчёта министерства сухопутных территорий и транспорта РК, представленного 25 марта. Согласно отчёту, с 2017 по 2019 год количество погибших в ДТП снизилось с 4.185 до 3.081 человека. Среди них 1.093 пешехода, что на 16% меньше, чем в 2019 году. Их общая доля, между тем, составила 35,5%, что является очень высоким показателем. Для сравнения средняя отметка по ОЭСР составляет 20,5%. В связи с этим правительство РК планирует с 17 апреля приступить к внедрению системы ограничения скорости автодвижения «5030». В соответствии с ней, в городах максимально допустимая скорость будет определена на уровне - до 50 км/ч на магистралях и до 30 км/ч на дорогах обычного типа. Также планируется пересмотреть закон о дорожном движении, усилив контроль за выполнением правил обязательной остановки водителей перед пешеходными переходами без светофоров, если пешеход собирается перейти дорогу, а также при повороте направо. Кроме того, правительство намерено переориентировать систему дорожного движения на пешеходов, усилив меры обеспечения их безопасности.