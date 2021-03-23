Банк Кореи: Финансовый рынок стабилен, но риск дисбаланса усилился

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Отечественный финансовый рынок продолжает оставаться стабильным, но риск финансового дисбаланса усилился из-за скачка цен на активы. Об этом говорится в опубликованном 25 марта регулярном отчёте Банка Кореи о финансовой ситуации в стране. В нём также содержится призыв проявлять бдительность в отношении роста задолженности домашних хозяйств и компаний в условиях пандемии COVID-19. В конце прошлого года непогашенный долг южнокорейских домохозяйств достиг 1,5 трлн долларов, что на 7,9% больше, чем год назад. При этом их способность выплачивать долги снизилась из-за сокращения доходов, вызванного пандемией коронавируса. В отчёте говорится, что на конец прошлого года отношение долга домашних хозяйств к их располагаемому доходу составило 175,5%, что на 13,2% больше, чем год назад. Банк Кореи отметил необходимость преодоления потенциального кредитного кризиса