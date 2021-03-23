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Политика

РК и Россия договорились продолжать сотрудничество

Write: 2021-03-25 15:05:04Update: 2021-03-25 18:38:19

Photo : YONHAP News

РК и Россия договорились продолжать тесное общение и сотрудничество для достижения прогресса в мирном процессе на Корейском полуострове. Об этом говорится в заявлении для прессы, с которым выступил министр иностранных дел РК Чон Ый Ён после состоявшихся 25 марта в Сеуле переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Он призвал Москву продолжать играть конструктивную роль в укреплении мира в регионе. Российский министр в свою очередь призвал «все заинтересованные страны отказаться от гонки вооружений и активизации всех видов военной деятельности». Россия заинтересована в «открытом и инклюзивном форуме для регионального сотрудничества»,- отметил Сергей Лавров. Он сообщил также, что на переговорах был подтверждён высокий уровень политического диалога,  настрой на дальнейшее расширение и активизацию контактов, в том числе, между президентами и по линии правительств. Глава российского МИД  обсудил возможность визита в Сеул президента России Владимира Путина. Южнокорейская сторона подтвердила своё приглашение, и визит может состояться, когда позволит эпидемическая ситуация,- отметил он. В тот же день Сергей Лавров вылетел в Москву.
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