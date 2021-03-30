29 марта в РК 447 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 29 марта в стране зарегистрированы 447 новых случаев COVID-19. Это почти на 100 случаев больше, чем накануне. Таким образом, рост заболеваемости практически не замедляется. Общее число заболевших с начала пандемии составило 102.582. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 3 человека, а общее число умерших – 1.729. Вакцинация от COVID-19, начавшаяся 26 февраля, продолжается. По состоянию на утро 30 марта привиты 822.448 человек. Зарегистрированы 10.485 случаев осложнений в виде головной боли, лихорадки и тошноты. 22 человека умерли после вакцинации, однако причинно-следственная связь между действием вакцины и смертью не установлена. Выписаны из стационаров по окончании лечения и освобождены от режима карантина 439 человек. Общее число выздоровевших – 94.563 человека.