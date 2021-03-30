РК второй день подряд находится под воздействием пыльной бури

Photo : YONHAP News

Мощная пыльная буря, пришедшая из пустынь в северном Китае и Монголии, второй день подряд накрывает практически всю территорию РК. По данным метеорологов, в начале суток 30 марта плотность мелких частиц пыли диаметром менее 10 микрометров (PM 10) в отдельных районах страны достигала 973 микрограммов на кубометр. Концентрацию PM 10 от нуля до 30 микрограммов на кубометр считают «хорошей», от 31 до 80 - «нормальной», от 81 до 150 - «плохой» и более 151 - «очень плохой». В Сувоне провинции Кёнгидо показатель составил 321, а в Сеуле - 217. Показатели PM 10 в Инчхоне, части провинции Кёнгидо, провинциях Чхунчхондо, Чолладо, Кёнсандо и Чечждо будут оставаться на «очень плохом» уровне в течение дня. В городах Пусане, Кванчжу, провинции Чхунчхон-Намдо, провинциях Чолладо, Кёнсан-Намдо и Чечжудо действуют чрезвычайные меры борьбы с мелкой пылью. Там ограничено движение транспорта и приостановлена работа 18 угольных электростанций.