США сохраняют озабоченность проблемой прав человека в КНДР

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Госдепартамент США выразил обеспокоенность грубыми нарушениями прав человека в КНДР. Отмечается, что СК входит в список стран с худшими показателями по этому вопросу. Об этом 30 марта в ходе пресс-конференции заявила исполняющая обязанности помощника госсекретаря Лиза Питерсон, комментируя опубликованный госдепом доклад о соблюдении прав человека в мире за 2020 год. Она подчеркнула, что вопрос прав человека станет важнейшим пунктом политики администрации президента США Джо Байдена в отношении КНДР. По её словам, США призовут правительство СК к ответственности за грубые нарушения прав человека. В вышеуказанном докладе говорится, что нарушения прав человека северокорейским режимом совершаются систематически, в том числе пытки, отправка людей в лагеря для политзаключённых, принудительное удержание и другие. Помимо этого, Лизе Питерсон был задан вопрос о позиции Вашингтона по поводу запрета на отправку в КНДР агитационных листовок, который вступает в силу в РК 31 марта. Она озвучила позицию о том, что США видят одной из своих приоритетных задач расширение поступления в КНДР свободной информации.