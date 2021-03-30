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Политика

Глава МИД РК посетит КНР

Write: 2021-03-31 11:52:19Update: 2021-03-31 11:53:30

Глава МИД РК посетит КНР

Photo : YONHAP News

2-3 апреля министр иностранных дел РК Чон Ый Ён посетит с рабочим визитом китайский город Сямынь. В ходе поездки, организованной по приглашению китайской стороны, 3 апреля Чон Ый Ён встретится с главой МИД КНР Ван И. Визит южнокорейского министра иностранных дел в Китай осуществляется впервые с ноября 2017 года, а встреча глав МИД двух стран впервые с ноября прошлого года. В южнокорейском МИД сообщили, что этот визит имеет важное значение для продолжения стратегического взаимодействия с союзниками. Стороны обменяются мнениями по ситуации на Корейском полуострове, региональным и международным вопросам, а также обсудят тему дальнейшего развития двусторонних отношений. Ожидается, что на встрече также будет обсуждаться возможность визита в Сеул председателя КНР Си Цзиньпина. Кроме того, Чон Ый Ён и Ван И затронут провокационные действия КНДР и политику США в отношении СК, а также участие Китая в налаживании прочного мира в регионе. 
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