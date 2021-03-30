Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

30 марта в РК 506 новых случаев COVID-19

Write: 2021-03-31 12:40:49Update: 2021-03-31 18:53:35

30 марта в РК 506 новых случаев COVID-19

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 30 марта в стране зарегистрированы 506 новых случаев COVID-19. Это на 59 случаев больше, чем накануне. Таким образом, рост заболеваемости продолжается. Общее число заболевших с начала пандемии составило 103.088. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 2 человека, а общее число умерших – 1.731. Вакцинация от COVID-19, начавшаяся 26 февраля, продолжается. По состоянию на утро 31 марта привиты 852.202 человека. Зарегистрированы 10.575 случаев осложнений в виде головной боли, лихорадки и тошноты. 26 человек умерли после вакцинации, однако причинно-следственная связь между действием вакцины и смертью не установлена. Выписаны из стационаров по окончании лечения и освобождены от режима карантина 467 человек. Общее число выздоровевших – 95.030 человек.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >