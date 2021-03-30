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Экономика

Структура торговли между РК и Австралией меняется

Write: 2021-03-31 14:38:24Update: 2021-03-31 15:26:25

Структура торговли между РК и Австралией меняется

Photo : YONHAP News

Структура взаимной торговли РК и Австралии, отмечающих в этом году 60-летие дипотношений, меняется. По данным Корейского агентства содействия внешней торговле и инвестициям (KOTRA) и Корейской  ассоциации внешней торговли, опубликованным 31 марта, в прошлом году на РК приходилось 4,5% от общего объёма торговли Австралии. РК осталась четвёртым по величине торговым партнёром Австралии после Китая, США и Японии. Общий объем взаимной торговли двух стран составил 24,9 миллиарда долларов, что на 13% меньше, чем в предыдущем году. Южнокорейский экспорт в Австралию составил 6,2 млрд долларов, что на 21,6% меньше, чем в предыдущем году. Объём импорта австралийских товаров сократился на 9,2% до 18,7 млрд долларов. На фоне пандемии COVID-19 поставки на рынок Австралии нефтехимической продукции упали на 47,3%. Между тем, растёт объём поставок косметики, который в прошлом году составил 32 млн. долларов. Это на 16,2% больше, чем в предыдущем году. Экспорт в Австралию переработанных морепродуктов вырос на 193,6%. По данным КОТРА, такие перемены связаны с изменением структуры спроса на австралийском рынке. 
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