РК поддерживает концепцию ESG

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Правительство РК окажет полную поддержку в распространении критериев экологического, социального и корпоративного управления (ESG) в деловых кругах страны. Об этом 31 марта заявил президент РК Мун Чжэ Ин в ходе выступления на мероприятии по случаю 48-го Дня торговли и промышленности, организованном Корейской торгово-промышленной палатой в Сеуле. Мун Чжэ Ин назвал 2021 год началом кампании внедрения «экологического, социального и корпоративного управления». Он сказал, что правительство окажет посильную помощь в этом вопросе. Президент подчеркнул, что в процессе быстрого экономического развития страна уделяла приоритетное внимание росту, а не решению таких проблем, как неравенство, поляризация населения по уровню доходов, несовершенство трудового законодательства, загрязнение окружающей среды и другие. «Настало время перемен. Роль корпоративного сектора стала более важной», - сказал Мун Чжэ Ин. Он подчеркнул, что пора открыть эру «тёплого капитализма», основанного на ценностях ESG. Мун Чжэ Ин также поздравил председателя SK Group Чхве Тхэ Вона с назначением на пост председателя Торгово-промышленной платы РК.