РК выражает протест Японии по поводу притязаний на острова Токто

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30 марта старший советник-посланник посольства Японии в Сеуле Хирохиса Сома был вызван в МИД РК, где директор департамента Азии и Тихого океана Ли Сан Рёль выразил ему протест в связи с территориальными притязаниями Японии на острова Токто в Восточном море. Недавно комитет по выбору школьных учебных материалов при министерстве образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии утвердил 296 учебников для первых классов школ высшей ступени. В их числе 30 учебников по обществоведению, истории и географии. Они будут использоваться со следующего года. Все 30 учебников содержат искажённые данные о том, что острова Токто принадлежат Японии, хотя они являются исконно корейской территорией. «Мы решительно протестуем против подобных действий японского правительства и требуем немедленно внести исправления в учебные материалы. Острова Токто несомненно являются нашей исконной территорией - исторически, географически и в соответствии с международным правом», - заявил официальный представитель МИД РК.