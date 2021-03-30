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Политика

РК и ЕС провели взаимную оценку систем по защите личной информации

Write: 2021-03-31 16:38:10Update: 2021-03-31 18:38:19

Photo : KBS News

30 марта Комитет по защите личной информации при премьер-министре сообщил, что РК и Евросоюз успешно завершили оценку соответствия южнокорейской системы защиты личной информации европейскому Общему регламенту защиты персональных данных (GDPR). Стороны объявили о подтверждении высокого уровня соответствия южнокорейской системы европейским стандартам. В результате, в области защиты личной информации РК получает статус, сопоставимый с уровнем государств-членов ЕС. Таким образом, личная информация, собранная в ЕС, может быть свободно передана в РК. Кроме того, южнокорейские компании, планирующие выйти на европейский рынок, будут освобождены от строгих процедур в данной сфере. Переговоры по проведению оценки южнокорейской системы защиты личной информации официально начались в январе 2017 года. Дважды они приостанавливались из-за отсутствия в РК отдельного профильного надзорного органа. В прошлом году работу начал вышеуказанный Комитет по защите личной информации при премьер-министре РК. Это позволило возобновить переговоры. Европейская комиссия намерена принять окончательное решение по результатам оценки в течение нынешнего года. 
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