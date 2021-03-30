Правящие силы признают ответственность за провал жилищной политики

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31 марта Ли Нак Ён, бывший председатель правящей Демократической партии Тобуро, в настоящее время сопредседатель избирательного комитета партии на досрочных выборах мэра Сеула, принёс извинения гражданам РК за общий провал жилищной политики партии и недавний скандал со спекуляцией землёй с участием служащих Корейской земельной и жилищной корпорации. В ходе пресс-конференции, состоявшейся 31 марта в Национальном собрании, Ли Нак Ён сказал, что полностью понимает гнев и разочарование» народа в связи со скандалом вокруг Корейской земельной и жилищной корпорации. «Я также хорошо понимаю, что гнев общественности вызван не только скандалом, но общей ситуацией. Молодёжь и простые люди практически отказались от надежд приобрести собственный дом», - сказал Ли Нак Ён. Он заявил, что приносит извинения с чувством бесконечной ответственности за глубокое разочарование простых граждан, которые честно живут и усердно трудятся. Ли Нак Ён также пообещал сурово наказать госслужащих, которые купили землю для спекуляций, и принять меры для предотвращения повторения подобных случаев.