Инфляция в РК в марте – максимальная с января 2020 года

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По данным Национального статистического управления РК, опубликованным 2 апреля, индекс потребительских цен в марте вырос на 1,5% в годовом исчислении. Это максимальный рост с января прошлого года. По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены возросли на 0,1%. Базовая инфляция без учёта изменения цен на продукты питания и нефть составила в марте 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цены на продукцию сельского хозяйства, животноводства и рыболовства выросли на 13,7% в годовом исчислении из-за вспышки птичьего гриппа. Цены на нефтепродукты выросли за тот же период на 1,3% из-за роста мировых цен на нефть. Промышленные товары подорожали на 0,7%, что является первым случаем роста с апреля прошлого года. Рост цен на жильё не замедлился, несмотря на усилия правительства по их стабилизации. В марте цены на жилье выросли на 1% в годовом исчислении. Эксперты полагают, что во втором квартале рост потребительских цен продолжится. Банк Кореи пересмотрел прогноз инфляции на 2021 год с 1% до 1,3% в связи с восстановлением экономики на фоне роста цен на нефть.